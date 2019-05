Chi lo dice a Weber che gli europei lo hanno già tradito con la Vestager?

Bruxelles. La seconda parte della campagna elettorale per le europee inizierà questa sera alle 18, quando i capi di stato e di governo si riuniranno per discutere della tornata di nomine per scegliere il presidente della Commissione, quello del Consiglio europeo, l’Alto rappresentante per la politica estera e il successore di Mario Draghi alla Bce. Emmanuel Macron, malgrado la sconfitta con Marine Le Pen, ha tutte le carte per riuscire a imporre i suoi due candidati preferiti: la danese Margrethe...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.