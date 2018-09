La finta retromarcia del Labour sul secondo referendum

Per la prima volta dal referendum del 2016, il Partito laburista si mostra favorevole all'ipotesi di un secondo voto sull'uscita dall'Unione Europea. Tuttavia, il ministro ombra dell’Economia e braccio destro di Corbyn, John McDonnell ha detto che il “Remain” non sarà tra le opzioni offerte agli elettori e che il quesito sarà “tra l’accordo proposto e la possibilità di negoziarne uno migliore”. Anche Len McCluskey, il segretario generale del sindacato Unite, ha espresso la stessa posizione. L’ala anti-Brexit del partito è rimasta delusa da questa precisazione e spera di convincere i vertici a cambiare idea.



Malgrado tutto, il Labour aveva fatto molti passi avanti sull'ipotesi del secondo referendum. Domenica era stato raggiunto un accordo tra il ministro ombra della Brexit, Kier Starmer, e 100 rappresentanti dei sindacati e delle sezioni locali del partito dopo un incontro di cinque ore. Martedì i delegati della conferenza laburista a Liverpool voteranno una mozione per cui “se non dovesse essere convocata un'elezione generale nei prossimi mesi, il Partito laburista dovrà sostenere tutte le opzioni sul tavolo, incluso un secondo referendum”. Negli ultimi mesi c'erano stati tanti, piccoli segni che avevano anticipato questo cambio di posizione. Centocinquanta sezioni locali e 4 mila militanti di Momentum, il movimento ultra corbinista che ha assunto un potere enorme nel partito, avevano già firmato una petizione per chiedere un secondo referendum.



La stragrande maggioranza del partito è a favore di questa idea. Un sondaggio di YouGov pubblicato a pochi giorni dall'inizio della conferenza di Liverpool mostra che l'86 per cento degli elettori laburisti vogliono una nuova consultazione. Corbyn ancora oggi mostra poco entusiasmo verso questa ipotesi che però ha accettato a malincuore. Il leader ha dichiarato in un'intervista al Sunday Mirror "di volere ascoltare cosa ne pensano i nostri membri e di agire di conseguenza”.

La linea ufficiale del partito, condivisa dai suoi maggiori esponenti, è quella di andare a nuove elezioni il prima possibile. Un'ipotesi che prende piedi anche tra i conservatori. Secondo i retroscena di alcuni giornali britannici, i collaboratori di Theresa May stiano programmando un'elezione anticipata in autunno per ottenere una maggioranza parlamentare larga e dare maggiore spazio di manovra alla premier. Ma i laburisti sono convinti di vincere, tant'è che il ministro ombra McDonnell ha detto al Daily Mirror “che stiamo già preparando il discorso di insediamento, e vogliamo restare al governo per 15 anni”.



Il secondo referendum sarebbe il Piano B per il Labour, nel caso in cui il governo May restasse in piedi senza avere una maggioranza per fare passare l'accordo sulla Brexit in Parlamento. Tuttavia, rimane ancora molta incertezza attorno al quesito del nuovo voto. L’ex ministro dell’Istruzione conservatore Justin Greening aveva chiesto una scelta tra tre diverse opzioni: la proposta della May, l'uscita senza nessun accordo e il Remain. I sostenitori della campagna per il People's Vote vogliono dare la possibilità agli elettori di tornare sui loro passi e votare per rimanere nell'Unione Europea.



Invece, le frasi di McDonnell rispecchiano l'ambiguità che i laburisti hanno sempre avuto sulla Brexit. L'opposizione soft sulla questione europea faceva parte di una strategia studiata a tavolino. L'ambiguità del Labour era conveniente da un punto di vista elettorale: faceva guadagnare voti sia dagli anti-Brexit sia degli euroscettici di sinistra. Poi, i deputati europeisti più accaniti coincidevano con gli avversari interni di Corbyn, i vituperati blariani, e questo aspetto lo insospettiva molto. Adesso il leader è tornato sui suoi passi e ha offerto un compromesso, ma i malumori nel suo partito non si fermeranno per questo.