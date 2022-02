Così l'Inpgi mette le pensioni privilegiate dei giornalisti a carico dell'Inps

Su questo giornale abbiamo criticato, in una non molto folta compagnia, per usare un eufemismo, il salvataggio dell’Inpgi, la cassa pensionistica dei giornalisti, da parte dell’Inps che si accollerà un disavanzo medio di 250 milioni di euro l’anno nel decennio, con un trend crescente che si avvicina ai 300 milioni annui nel 2030. Per poi proseguire negli anni successivi. Criticavamo il bail-out voluto dal governo essenzialmente per due ragioni: la prima è che lo stato garantirà tutti i “diritti acquisiti” dei giornalisti elargiti dall’Inpgi scaricandone il costo sugli altri contribuenti che, all’opposto dei giornalisti, hanno subito importanti riforme pensionistiche passando al contributivo 20 anni prima; la seconda ragione è che questo salvataggio è un pericoloso precedente, perché premiando una gestione irresponsabile spingerà le altre casse pensionistiche private all’azzardo morale.

