Così Trump, con i suoi dazi, spinge verso la recessione l'economia mondiale

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Per leggere la versione senza paywall, iscriviti alla newsletter "Di cosa parlare stasera a cena" a questo link: è gratis!



Ecco come si comincia una guerra commerciale e come si spinge verso la recessione l’economia mondiale. Gli indici di Borsa precipitano, le aziende non sanno come programmare i prossimi mesi, gli investimenti si fermano. L’Ue reagirà a cominciare dal 15 aprile, la Cina forse anche prima. Qualche numero. Intanto Stellantis mette fuori produzione centinaia di operai americani.

Le tre "cose" principali di oggi

Fatto #1

I danni in Borsa sono solo l’inizio, bisogna augurarsi che non ci sia un trasferimento al settore finanziario in generale e ai debiti sovrani

Fatto #2

Le uniche risposte sensate possono arrivare da Bruxelles, la prima data è il 15 aprile poi altri interventi seguiranno. A Palazzo Chigi si sono riuniti i ministri competenti, ma la linea italiana non può divergere da quella europea per ragioni logiche, operative e politiche. Non perdete tempo con il dibattito nazionale, se non per un aspetto politico e cioè per vedere quanto la Lega tira la corda, con le provocazioni antieuropee, e se mette a rischio la tenuta della maggioranza. I leghisti hanno preso a bersaglio il presidente Sergio Mattarella (in modo del tutto pretestuoso) e questa è una delle mosse che non possono essere tollerate a lungo nella maggioranza.

Fatto #3

Prepararsi al distacco strategico dagli Usa.

Oggi in pillole