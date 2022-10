Mura, provocante e fascista ma accusata dal Duce di “mancato razzismo”

Contrario alla scrittura di tomi per disposizione d’animo e forma mentis, Marcello Sorgi ha fatto tesoro delle proprie estati da liparota onorario e dell’oratoria di Giuseppe La Greca, genius loci formidabile scomparso pochi mesi fa, per racchiudere nella storia di Mura, “La scrittrice che sfidò Mussolini” come da titolo della biografia uscita da poco per Marsilio, la superficialità e la stupidità del fascismo o, per meglio dire, dei cortocircuiti di cui vivono spesso, e in cui ancor più spesso si dissolvono, le dittature. Piccola di statura, mento sfuggente, un’arietta languida alla Anaïs Nin e un debole per gli uomini che spesso si stemperava in quello per le donne e che ne aveva in realtà codificato le fortune letterarie (“amo le donne, se posso le perverto”, fa dire alla protagonista del suo primo romanzo, “Perfidie”, sarebbero seguite esplorazioni della pedofilia e degli amori interrazziali che furono la sua rovina), fra il 1919 e il 1940, anno dell’incidente aereo in cui perse la vita, schiantandosi con i suoi compagni di viaggio contro lo Stromboli lungo il volo che l’avrebbe riportata da Tripoli bel-suol-d’amore a Roma, Mura fu la scrittrice rosa a tendenza luci rosse più letta, più imitata, più invidiata da tutte.

