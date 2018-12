La manovra senza relatore al Senato e il rischio shutdown negli Stati Uniti

DALL'ITALIA

La manovra va in aula al Senato senza mandato al relatore. Il presidente della commissione Bilancio, Daniele Pesco, ha detto che sta arrivando il maxiemendamento e che pertanto è inutile la discussione in commissione. “Nessun aumento dell’Iva nei prossimi anni”, hanno assicurato Salvini e Di Maio.

Analisi costi-benefici contro la Tav, secondo Bloomberg. Il ministro delle Infrastrutture, Toninelli, ha smentito.

Roberto Rustichelli è il nuovo presidente dell’Antitrust.

Borsa di Milano. Ftse-Mib -1,93 per cento. Differenziale Btp-Bund a 250 punti. L’euro chiude in rialzo a 1,14 sul dollaro.

DAL MONDO

Trump non vuole firmare il decreto per evitare lo shutdown, approvato mercoledì al Senato, perché non prevede i 5 miliardi che il presidente americano chiede per la costruzione del muro al confine con il Messico. Lo hanno detto i leader parlamentari repubblicani. Il rischio shutdown ha fatto scendere dell’1 per cento l’indice S&P 500.

Due hacker cinesi sono stati accusati da Stati Uniti e Regno Unito di “aver compiuto attacchi informatici significativi e diffusi”. I due cittadini cinesi avrebbero agito per conto del ministero della Sicurezza.

Sono state arrestate 4 persone a Rabat per l’omicidio delle due turiste scandinave ritrovate morte lunedì. Gli uomini avevano giurato fedeltà allo Stato islamico.