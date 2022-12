Arriva il primo volo dalla Cina e tornano i test Covid: un po' lazzaretto, un po' set tv

Cominciano anche all'aeroporto romano i test sui passeggeri cinesi per vedere ci sono nuove varianti, ma solo il 5 per cento dei passeggeri arriva con voli diretti. Il ministro Schillaci chiede controlli in tutta Europa. Il Centro europeo per la diagnosi e il controllo delle malattie lo liquida: "test ingiustificati"

La sensazione è quella frustrante del giorno della marmotta. Alessio D’Amato, assessore alla Sanità del Lazio osserva le postazioni per i tamponi con i medici delle Uscar già pronti con test e provette: “Eccoci, siamo a due anni fa”, dice con un filo di sarcasmo, ma anche con la fiducia, abbastanza solida, che grazie ai vaccini il déjà vu sia solo questione visiva. L’ordinanza del ministro della Salute Orazio Schillaci però prevede regole chiare: tutti i passeggeri dalla Cina devono essere testati e, in caso di positività, sottoposti alla quarantena fiduciaria obbligatoria, mentre i loro tamponi molecolari devono essere sequenziati. Vista la situazione in Cina, il timore è quello di nuove varianti capaci di diffondersi rapidamente o, addirittura, di resistere ai vaccini. Anche se lo stesso Schillaci nel corso di un’informativa in Parlamento tranquillizza: “I primi sequenziamenti effettuati sono di varianti Omicron già presenti in Italia”.