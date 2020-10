Demolite otto villette dei Casamonica

Sgombero e abbattimento di otto costruzioni alla Romanina

Sono iniziate le operazioni di sgombero e abbattimento di otto costruzioni, tra capannoni e villette abusive con piscina, in via Fratelli Marchetti Longhi, in zona Romanina a Roma riconducibili al clan Casamonica. Sul posto circa cento uomini tra polizia, polizia locale e carabinieri. L'attività nasce da un lavoro portato avanti in seno all'Osservatorio territoriale della sicurezza presso il VII Municipio, diretto e coordinato dalla prefettura di Roma.

Una casa padronale e sette mini villette costruite nel tempo, a partire dai primi anni Ottanta, dove attualmente risiedevano in affitto una decina di cittadini stranieri. L'abbattimento dell'intero complesso iniziato in mattinata fa seguito a quello avvenuto nel novembre 2018, quando erano state sgombrate altre otto ville riconducibili a esponenti del clan Casamonica. "Questo è il segnale che lo stato c'è", ha detto il sindaco di Roma Virginia Raggi.