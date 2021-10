Ma perché ci sono pistole cariche sui set?

Non si capisce come Alec Baldwin, maneggiando una pistola di scena, abbia potuto uccidere il direttore della fotografia Halina Hutchins e mandare all’ospedale il regista Joel Souza sul set di “Rust”. I precedenti de "Il corvo", "Ai confini della realtà" e "Top Gun"

Il cinema è finzione. Tranne quando si girano le sparatorie. Sennò non si capisce come Alec Baldwin, maneggiando una pistola di scena, abbia potuto uccidere il direttore della fotografia Halina Hutchins e mandare all’ospedale il regista Joel Souza. E’ accaduto sul set di “Rust”, storia di un tredicenne rimasto orfano alla fine dell’800, in Texas. Uccide il padrone di un ranch – ma è stato un incidente – e si dà alla fuga con il nonno, appunto Alec Baldwin. Tra il nome e il cognome un tempo compariva la qualifica di “bisteccone”: gli anni e la bravura dimostrata nella recitazione – per esempio, accanto a Tina Fey in “30 Rock” – hanno cancellato il carnale giudizio.