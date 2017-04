La devozione della signora Camoranesi

Da Twitter: “Madre de 5 hijos y con un marido de 10!!!”. Non è la breve bio di Ecuba, ma quella di Karina Vignati, che come certamente sapete è la moglie di Mauro Germàn Camoranesi, allenatore della Cafetaleros de Tapachula, una squadra che mantiene i piedi per terra, nonostante la fama internazionale, si osi dire interplanetaria. Da giovane, Mauro ha giocato per otto anni nella Juve, sistemando il cognato Willy, che ora dalla panchina bianconera allena i portieri: è probabile che Karina gli abbia chiesto di farlo, non tanto per familismo amorale (il sangue argentino è affetto solo da realismo magico, mica che!), quanto per sbarazzarsene, poiché Willy e Mauro - che vale dieci figli (vedi bio) - erano soliti duettare, uno alla batteria e l’altro alla chitarra, a casa Camoranesi, dove lei teneva da acquietare cinque pargoli (di cui quattro maschi, quindi un commando). Attivissima su Instagram e Twitter (dove è karinaymauro), Kari pubblica solo foto della sua famiglia e mai s’è visto oltre le sue canotte pre-maman, che indossa anche quando non è incinta: portarsi avanti aiuta gli audaci. Vista da questa parte del mondo post cattolico, appare una donna calamita, insomma un accollo: ma in Sudamerica, dove i “ballerini aspettan su una gamba l’ultima carità di un’altra rumba”, la sua devozione è venerata.