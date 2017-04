Europa, islam. Bernard Lewis e lo scontro di civiltà. Sabato e domenica nel Foglio

“Il pericolo maggiore è rappresentato dai fondamentalisti islamici, per i quali la democrazia è una delle espressioni del Male incarnato dall’occidente, sia nella forma antica del dominio imperiale che in quella moderna di penetrazione culturale”. Così scriveva, nel 2005, uno dei più grandi orientalisti viventi, Bernard Lewis, autore di decine di pubblicazioni sulle relazioni tra il mondo islamico e l’occidente. In un inserto speciale proponiamo una sua riflessione sull’islamizzazione dell’Europa e ampi estratti di un articolo da lui firmato sulla rivista Foreign Affairs.