Per Napoli e Roma due sfide "facili", con un occhio al derby di Torino. Il sabato nel pallone

ROMA-UDINESE

(sabato ore 15, arbitro Massa di Imperia)

Verona, Benevento e ora l'Udinese, tre impegni morbidi per aumentare l'autostima della Roma dopo la caduta in casa con l'Inter e la poco convincente Champions con l'Atletico. Di Francesco dice di aver chiarito con Dzeko, sono arrivate tre reti del bosniaco in due partite. Un problema in più Scuffet, rilanciato tra i pali dopo lungo periodo e in evidente affanno. Errori che potrebbero portare a fondo lui e Delneri, che gli aveva concesso fiducia.