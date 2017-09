Lazio-Napoli è divertimento, Juventus-Fiorentina sfinimento

BENEVENTO-ROMA

(ore 18, arbitro Fabbri di Ravenna)

Baroni in discussione dopo quattro giornate e zero punti in classifica. Di Francesco per ora rasserenato da tre gol al Verona ma pronto a ritrovarsi in mezzo ai malumori della piazza. Benevento e Roma si giocano parecchio. Manca Ciciretti, che avrebbe voluto giocare assolutamente la partita contro la squadra in cui è cresciuto. E nella Roma non c'è Schick, quello che potrebbe dare qualità: ma non è una novità. L'assenza, non la qualità.