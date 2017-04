Tutto quello che c'è da sapere sulla 34esima giornata di serie A

ROMA-LAZIO

(domenica ore 12.30, arbitro Orsato di Schio)

Dal ritorno alla notturna all'ora di pranzo, dopo essere passati dal canonico appuntamento delle 15. Quest'anno il derby di Roma ha provato tutti gli orari, mancava quello delle 12.30. E' l'ultimo di stagione, con bilancio a favore della Roma: due vittorie contro una. Ma la Lazio si è assicurata quella più importante, per entrare nella finale di Coppa Italia grazie alla differenza reti. Dzeko nervosetto in casa giallorossa, vuole vincere la classifica marcatori e non accetta sostituzioni. Sull'altro fronte preme la forza serena di Immobile.