Berlusconi vende il Milan: sarà cinese, ma non troppo

Il Milan passa di mano, da Fininvest alla società a guida cinese Rossoneri Sport Investment Lux, da Silvio Berlusconi a Li Yonghong, nonostante sia stato Han Li, direttore esecutivo del gruppo, a siglare il closing della trattativa. La storia iniziata il 20 febbraio 1986, si chiude quest'oggi, con otto scudetti, cinque Champions League e altri 15 trofei in bacheca. La firma c'è stata (il bonifico è partito, ma mancano ancora alcuni dettagli prima dell'effettivo passaggio di consegne), l'epoca berlusconiana archiviata, ma il futuro che sembrava tutto cinese, lo sarà un po' meno.

Non ci sarà un solo gruppo al comando dei rossoneri, come nel caso dell'Inter acquistata dal Suning Group. Ci sarà invece un molteplicità di risorse che non arriveranno soltanto dal paese del Dragone. La cordata preparata da Mr. Li si è nel tempo persa, rinvio dopo rinvio è stata ricostruita e ora il fondo d'investimento americano Elliott, che ha prestato alla nuova cordata rossonera i soldi necessari per la conclusione delle trattative, ha acquistato poteri all'interno del futuro cda e nella governance della società.

I problemi nel trasferimento di capitali all'estero dopo le restrizioni di Xi Jinping hanno rallentato le trattative in questi mesi, hanno diminuito l'appeal dell'operazione e fatto fare marcia indietro ad alcuni dei soci di Mr. Li, tra questi anche un importante gruppo cinese. L'ingresso della holding Project RedBlack sarl (controllata dalla Blue Skye Financial Partners Sarl) affianco al fondo Elliott, ha permesso di concludere la trattativa nei tempi stabiliti nell'ultimo incontro tra Han Li e i vertici del Milan. Tutto questo ha però spostato gli equilibri, diminuendo la centralità decisionale della compagine cinese.