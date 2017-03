GENOA-SAMPDORIA

(sabato ore 20.45, arbitro Orsato di Schio)

Resta il derby più affascinante d'Italia. Vuoi per le caratteristiche “all'inglese” del Ferraris, vuoi per due tifoserie pronte a prendersi per il culo senza essere volgari, vuoi per un'aria di festa piuttosto che di guerriglia, il confronto che mette di fronte le due genovesi è uno spettacolo. Sugli spalti, almeno, come capitava anche quando Genoa e Sampdoria viaggiavano nella zone anonime della serie B. Un calore che, spesso, trascina chi gioca. Come dovrebbe essere pure questa volta, con classifica per entrambe più che tranquilla.