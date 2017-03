ROMA-NAPOLI

(sabato ore 15, arbitro Banti di Livorno)

In Coppa Italia è finita in caciara. La Roma le ha prese con merito dalla Lazio, il Napoli è stato battuto in trasferta dalla Juventus in una partita trasformata in madre di tutte le polemiche per rigori concessi oppure non assegnati. Fiato corto per entrambe, pur se la Roma di campionato ha un altro passo e intende mantenerlo per allontanare una diretta rivale per il titolo. Il derby è tornato in notturna dopo quattro anni, questa partita ancora no, per paura di incidenti. E poi ci si chiede perché il calcio italiano sia in crisi.