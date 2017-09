Via al concordato Atac. Rinvio a giudizio per Raggi

[aggiornamento delle 12,10] La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio di Virginia Raggi per l'accusa di falso nell'ambito dell'inchiesta sul cosiddetto "pacchetto nomine". I magistrati hanno però chiesto l'archiviazione per il reato di abuso d'ufficio. Il falso è contestato per la nomina di Renato Marra, fratello di Raffaele, alla direzione Turismo del Campidoglio. L'abuso d'ufficio riguardava la promozione di Salvatore Romeo a capo della segreteria politica.

Roma. Atac è stata ammessa ieri al concordato dal Tribunale fallimentare, che ha nominato i tre commissari che dovranno vagliare il piano industriale della municipalizzata dei trasporti. La municipalizzata ha sessanta giorni per presentare il suo piano in tribunale, che poi valuterà e dovrà rispondere entro altri sessanta giorni. L’azienda ha i bilanci paralizzati da un passivo fuori scala, pari a 1,38 miliardi di euro. Con l’ammissione al concordato fallimentare sono automaticamente sospesi i potenziali effetti delle istanze di fallimento presentate, nelle settimane scorse, da alcuni creditori. I commissari nominati dal tribunale sono Raffaele Lener, professore di Diritto dell’economia a Tor Vergata, Giuseppe Sancetta, ordinario di Economia e gestione delle imprese alla Sapienza, e Luca Gratteri, esperto di Diritto commerciale, bancario e fallimentare. Il concordato sarà effettivo soltanto se lo accetterà il 51 per cento dei creditori di Atac. Il prefetto ha annunciato di aver disposto la riduzione a quattro ore dello sciopero del personale di Atac Spa e di Roma Tpl programmato per venerdì. La sindaca Virginia Raggi: “E’ la vittoria dei cittadini. L’azienda resterà pubblica”.

Secondo fonti del Foglio, oggi il gup di Roma ha inoltrato una richiesta di rinvio a giudizio per falso alla sindaca. L’indiscrezione arriva nel giorno in cui sono stati diffusi da Index research i risultati del sondaggio semestrale sulla soddisfazione dei cittadini nei confronti degli amministratori locali: la sindaca Raggi è risultata ottantottesima. Nono, invece, tra i presidenti di regione, Nicola Zingaretti.