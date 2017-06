"Sui nomadi si fa soltanto una brutta campagna elettorale"

Dice: “Tutti fanno propaganda elettorale sui rom e tirano acqua al loro mulino. Tutti i politici hanno puntualmente dichiarato di voler smantellare i campi nomadi, che sono una forma orrenda di segregazione razziale, salvo poi altrettanto puntualmente far rimanere tutto come prima e peggiorare la situazione. Questo si verifica da circa quarant’anni”, spiega Santino Spinelli, musicista, compositore, italiano di origine rom che ha anche insegnato all’università di Trieste e ha scritto molti saggi sui Rom in Italia. Tuttavia il...

Registrati per continuare a leggere La registrazione è gratuita e

consente la lettura

degli articoli in esclusiva del Foglio

per una settimana.Se sei già abbonato, ACCEDI.