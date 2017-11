Le persone non sono più libere di parlare, ma almeno possono indossare un parka

Ho notato che in pubblicità, nelle vetrine e nelle strade vanno forte i marchi di immagine nordica: Woolrich, Canadiens, Canada Goose, Barbour, Moncler, Colmar, North Sails, North Face... Alcuni sono nordeuropei o nordamericani davvero, altri hanno sedi più meridionali e però rimandano visivamente a montagne innevate, foreste di conifere, fiordi... Luoghi incontaminati non solo dal punto di vista paesaggistico: le modelle e i modelli, tanto per capirsi, hanno sempre poca melanina.

Le persone non sono più libere di parlare (il multietnico è legge) ma sono ancora libere di vestire e indossando un parka nelle città traboccanti di stranieri, nelle vie dove cozzano diverse lingue e orribili favelle, in stazioni molto più simili a quelle di Lagos che di Lapponia, esprimono il loro bisogno di purezza, il loro desiderio di mondi silenziosi e rarefatti. Voglia di bianco.