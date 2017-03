Criteri per scegliere una fidanzata (non solo dell'est)

Gli ormai famosi “Motivi per scegliere una fidanzata dell'est” non vengano censurati o stravolti, vengano piuttosto rititolati “Criteri per scegliere la fidanzata”. Il punto 2, l'essere sempre sexy evitando tute e pigiamoni, è uno storico cavallo di battaglia di Costanza Miriano adesso perfezionato dalla sessuologa belga Thérèse Hargot che per salvare il matrimonio esorta a dormire nudi. Il punto 3, sul perdono delle scappatelle, deriva da un insegnamento di Gesù Cristo (Luca 6,37) e pertanto non è opinabile. Il punto 4, il lasciar comandare lui, non garantisce solo l'uomo, garantisce anche la donna che così facendo non si ritroverà a dividere la propria vita con un mollusco. Eccetera.