Due Di Maio in uno

Roma. Doveva andare in un altro modo, nei piani non scritti che circolavano per le galassie dell’universo stretto nei confini dei diktat e dei non-statuti a Cinque stelle. Doveva andare – si immaginava – come si pensava stesse andando nei mesi successivi alla vittoria del “no” al referendum costituzionale: con il Pd non proprio in forze, il centrodestra in cerca d’autore e la legge elettorale ancora sospesa sull’orlo del nulla (motivo per cui seguivano tatticismi sui tentativi di accordo apparentemente...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.