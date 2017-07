Una provocazione, ma fino a un certo punto. Il deputato di Forza Italia Simone Baldelli ha presentato un emendamento alla legge Richetti chiedendo di istituire il “reato di vitalizio” (da 2 a 8 anni di reclusione per chi lo matura e da 5 a 10 per chi lo prende). La presidenza della Camera lo ha dichiarato inammissibile sostenendo che la proposta era “incongrua, illogica, ironica e provocatoria”. “Sono ironiche - ha chiesto il deputato rivolgendosi ai colleghi presenti in Aula - le liste di proscrizione che alcuni quotidiani pubblicano con le facce di parlamentari ed ex parlamentari bollati come ladri?”. Ecco il video dell'intervento di Baldelli.