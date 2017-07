La bufala dei Canadair arrivati grazie a Di Maio

Il vicepresidente della Camera, Luigi Di Maio, ha scritto mercoledì 12 luglio di essere intervenuto personalmente per ottenere aerei Canadair dagli stati confinanti con l’Italia per domare gli incendi che hanno colpito quattro regioni italiane: “Dovrebbe farlo il Ministro degli esteri. Ma mi sono attaccato al telefono e sto sentendo io le ambasciate una ad una”.

Lo ha anche detto in video: “Ho chiamato le ambasciate degli stati confinanti con l’Italia a una a una e alcune sono state molto disponibili”.

Giovedì 13 ha scritto di nuovo: “Sono stato tutta la sera al telefono con le ambasciate degli altri Stati europei per chiedere l'invio dei loro canadair, perché quelli a disposizione purtroppo non sono abbastanza. Sono in arrivo dalla Francia 3 aerei di cui due canadair. Grazie! Fate presto”.

Abbiamo chiamato l’ambasciata francese a Roma per sapere se le cose sono andate effettivamente così. Questa è la risposta dell’ambasciata: “Non abbiamo mai ricevuto una telefonata o un messaggio dal vicepresidente Di Maio, non c’è stato alcun contatto con lui”. Abbiamo chiesto se è possibile chiamare l’ambasciata francese per farsi mandare aerei Canadair a spegnere incendi in Italia. Risposta: “I Canadair sono stati mandati dalle autorità francesi su richiesta della Protezione civile italiana”. L’Italia confina con Austria, Città del Vaticano, San Marino, Slovenia, Svizzera e Francia. La Francia è l’unico paese confinante con l’Italia ad avere in dotazione gli aerei Canadair.