Il Giorgetti che non t'aspetti: europeista

Giancarlo Giorgetti nella Lega, squadra tradizionalmente compatta, è il regista basso, come si direbbe nel calcio. Lo è da sempre. Faceva parte del direttorio di Umberto Bossi quando ancora non era divenuto il Cerchio magico; ha attraversato indenne la stagione delle ramazze e dei tradimenti; si è riposizionato con il lento ma sicuro slittamento di una faglia tettonica al centro del nuovo territorio di Matteo Salvini. Tessitore esperto di tele politiche, sa come trattare con il Cavaliere e con lo...

Registrati per continuare a leggere La registrazione è gratuita e

consente la lettura

degli articoli in esclusiva del Foglio

per una settimana.Se sei già abbonato, ACCEDI.