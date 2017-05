Il vero Macron italiano

Non vorremmo essere brutali e mettere di malumore tutti coloro che in queste ore stanno osservando ingolositi la favolosa traiettoria del nuovo presidente della Repubblica francese, ma per quanto si possa essere ben disposti e ottimisti verso il futuro del nostro paese (e Dio sa quanto lo siamo in questo giornale) bisogna dire la verità: dispiace, ma un Emmanuel Macron, in Italia, potete pure scordarvelo. Potete scordarvelo non perché l’Italia sia priva di politici che possano essere considerati all’altezza di...

