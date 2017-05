L’erede italiano del modello Le Pen è il modello Davigo

Mettiamo da parte per un istante il risultato delle presidenziali francesi e proviamo a rispondere in modo non superficiale a una domanda importante che riguarda un tema con cui il nostro paese è destinato a fare i conti, da qui alle prossime elezioni. Il tema potrebbe essere sintetizzato con una domanda semplice: visto e considerato che il prossimo paese che in Europa dovrà cercare di fermare una sua Le Pen sarà il nostro, è possibile dire a quale volto italiano...

Registrati per continuare a leggere La registrazione è gratuita e

consente la lettura

degli articoli in esclusiva del Foglio

per una settimana.Se sei già abbonato, ACCEDI.