L'Italia 25 anni dopo Borsellino

Ho letto poche cose che mi abbiano impressionato quanto l’intervista di Fiammetta Borsellino a Felice Cavallaro per il Corriere. L’ho letta due volte. La prima volta perché mi sembrava che descrivesse in un modo incomparabile l’Italia di 25 anni fa. La seconda volta perché mi sembra che descriva in un modo incomparabile l’Italia di oggi.