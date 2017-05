Caro Gianfranco Ravasi, nel suo discorso per padre Turoldo, ho letto ieri la citazione da Geremia 23,29: “La mia parola è come un martello che spacca la roccia”. Sono reduce da Praga e ho pensato che potesse essere quella la fonte del famoso proposito del giovane Kafka: “Un libro dev’essere un’ascia per un mare ghiacciato dentro di noi”. E’ sempre difficile decidere sulle fonti. Possono essere diversissime e farsi concorrenza. Per esempio, la madre di Kafka ormai vecchia scrisse due paginette sulla propria famiglia, e ricordò un nonno materno molto colto di cose ebraiche, che trascurava l’azienda perché preferiva occuparsi del Talmud. “D’estate e anche d’inverno andava ogni giorno a fare il bagno nell’Elba. D’inverno col gelo portava con sé una zappa con la quale spaccava il ghiaccio per tuffarsi”. Geremia e il bisnonno, il mare gelato dentro e il fiume gelato fuori, e la zappa, il martello, l’ascia. Sono tante le fonti, cose da biblisti, cose da carpentieri.