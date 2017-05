Scrivere di Praga dopo Kafka e Ripellino

Sono venuto a Praga, come quasi tutti gli altri italiani, e ne scriverei volentieri qualche riga, se quel libro di Angelo Ripellino (“Praga magica”, 1973) non avesse tagliato l’erba sotto i piedi di almeno dieci generazioni di aspiranti scrittori su Praga. L’unico dettaglio che mi ha ricordato fraternamente Kafka e che non sta nel capolavoro di Ripellino né nelle guide è un’auto municipale bianca a strisce gialle con su un numero di telefono verde – 800100180 – e la dicitura www.deratizace.com.