Amri è stato sopravvalutato

In attesa di migliori informazioni vorrei obiettare a una descrizione di Amri che, mi sembra, lo sopravvaluta enormemente. Dò per provato che tutto quello che si è detto ufficialmente su lui sia vero. Ha lasciato documenti e telefono nel camion dal quale pure intendeva scappare, e le spiegazioni “psicologiche” che razionalizzano una simile scempiaggine sono malamente forzate. E’ andato in giro come un disgraziato senza veri aiuti, armato di una pistola non particolarmente efficace. Dove l’hanno trovato, era più simile a un barbone sbandato che a un pericoloso terrorista. Eccetera. Tutto ciò non toglie che abbia potuto ideare e attuare una strage di persone innocenti: ma è proprio questo il punto. Si può far strage ed essere un disgraziato senz’arte né parte.