Quella di domenica sera contro il Genoa per Francesco Totti sarà l'ultima partita con la maglia della Roma, ma non l'ultima da giocatore. Lo ha annunciato lui stesso con un post sulla sua pagina Facebook: “Da lunedì sono pronto a ripartire. Sono pronto per una nuova sfida”.







“È impossibile esprimere in poche parole tutto quello che questi colori hanno rappresentato, rappresentano e rappresenteranno per me. Sempre. Sento solo che il mio amore per il calcio non passa: è una passione, la mia passione. È talmente profonda che non posso pensare di smettere di alimentarla. Mai”, ha aggiunto Totti. I commenti dei tifosi sono piovuti subito. Il tenore è largamente prevedibile: “Che fai capita', non ti posso immaginare con un'altra maglia FAI IL BRAVO”, scrive Antonio.





Al di là delle speculazioni, Totti ha un contratto di sei anni da dirigente con la Roma e a questo punto è lecito chiedersi se ha ancora voglia di rispettarlo. Di sicuro in questi mesi ci sono stati diversi abboccamenti, dagli Stati Uniti a Dubai e pare anche con club di Serie A.