San Norberto La battuta più fulminante sugli inglesi per il titolare di List è quella di Napoleone Bonaparte: “L'Inghilterra è una nazione di bottegai”. Quella nazione tra 48 ore vota il suo parlamento e lo fa, ancora una volta nella sua storia, con la bandiera a mezz’asta, il velo nero del lutto, la rabbia e la consapevolezza (forse) di essere di nuovo vicini a un passaggio della storia. Enough is Enough, il nostro quando è troppo è troppo, è diventato...

Registrati per continuare a leggere La registrazione è gratuita e

consente la lettura

degli articoli in esclusiva del Foglio

per una settimana.Se sei già abbonato, ACCEDI.