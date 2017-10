Così l’Italia si prepara al voto sull’autonomia in Veneto e Lombardia

Referendum Catalogna: Italia, Francia, Germania e Olanda sostengono Rajoy

Madrid, 3 ott - (Agenzia Nova) - Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha parlato telefonicamente con il presidente del governo spagnolo Mariano Rajoy per esprimere il proprio sostegno e impegno nel mantenere l’unità costituzionale della Spagna. Anche il primo ministro italiano, Paolo Gentiloni, ha riferito ieri la stampa spagnola, ha assicurato che l’Italia sarà sempre vicino alla Spagna “nel pieno rispetto delle leggi, dello stato di diritto e della Costituzione spagnola”. L’Europa può fare solo due cose, ha aggiunto Gentiloni, favorire il dialogo e la ricerca di soluzioni politiche. Prima di Gentiloni anche il ministro dell’Interno italiano, Angelino Alfano, aveva espresso il sostegno a Rajoy, nell’ambito del Forum di dialogo Italia-Spagna tenutosi ieri a Roma. Manifestazioni di solidarietà anche dal cancelliere tedesco Angela Merkel e dal primo ministro dei Paesi Bassi Mark Rutte.

Continua a leggere l'articolo del Mundo







Italia-Libia: a rischio l’accordo per frenare i flussi migratori

Londra, 3 ott - (Agenzia Nova) - Gli sforzi del governo italiano per frenare i flussi di migranti e rifugiati provenienti dalla Libia rischiano di collassare sotto i colpi della battaglia di potere in corso a Sabrata, epicentro del traffico di esseri umani verso l’Italia. Il primo ministro italiano Paolo Gentiloni aveva salutato con favore il calo dell’80 per cento del numero di migranti in arrivo a luglio e agosto, ma le cifre hanno ripreso ad aumentare il mese scorso, dimostrando che le bande rivali in lotta per il controllo del business potrebbero non essere dei partner affidabili per il governo di Roma. La strategia di frenare i flussi in arrivo dalla Libia è cruciale per il Partito democratico in vista delle elezioni della prossima primavera.

Continua a leggere l'articolo del Guardian







L’Italia si prepara al referendum sull’autonomia

Londra, 3 ott - (Agenzia Nova) - Ispirati dai movimenti indipendentisti in Europa, le regioni italiane della Lombardia e del Veneto organizzeranno un referendum per chiedere maggiore autonomia da Roma il prossimo 22 ottobre. Entrambe le regioni sono guidate dal partito xenofobo della Lega Nord, che per anni si è opposto all’utilizzo delle tasse pagate dal lavoratori del ricco nord per finanziare le più arretrate regioni del sud. In solidarietà con la Catalogna, ieri gli attivisti della Lega hanno manifestato davanti al consolato spagnolo a Milano per protestare contro le violenze della polizia.

Continua a leggere l'articolo del Times







Mercato automobilistico italiano in crescita, +8,13

Parigi, 3 ott - (Agenzia Nova) - Il ministero dei Trasporti afferma che a settembre le immatricolazioni delle nuove automobili Italia sono aumentate dell’8,13%. Secondo i dati stimati dalla Reuters, riporta "Le Figaro", la parte di mercato di Fiat Chrysler si attesta al 28,16%, contro il 28,95% del settembre 2016.

Continua a leggere l'articolo del Figaro

Francesco Starace, con la Spagna leader dell’energia in Europa

Madrid, 3 ott - (Agenzia Nova) - L’amministratore delegato (Ad) di Enel, Francesco Starace, ha dichiarato ieri durante il Forum di Dialogo Italia-Spagna che il potenziale di questi due Paesi è massimo nel settore energetico. Italia e Spagna possono contribuire in modo significativo alla leadership dell’Europa in ambito energetico, ha aggiunto l’ad del primo gruppo energetico italiano a cui fa capo anche l’azienda elettrica spagnola Endesa. La Spagna è leader nel settore eolico e l’Italia nel fotovoltaico, e insieme alla Germania possono contribuire a risolvere i problemi energetici dell’Europa, questo quanto riferito dal quotidiano economico spagnolo “Expansion”.

Continua a leggere l'articolo di Expansion