La Guardia di finanza ha chiesto alla Svizzera i nomi di 10 mila correntisti italiani

- "Dopo 270 udienze, 46 imputati (16 con l'aggravante del 41bis per associazione mafiosa) tra politici, funzionari e un ex terrorista guercio dell'estrema destra", i giudici del Tribunale di Roma hanno "deciso che il caso non era altro che un grande problema di corruzione" e "Mafia Capitale", di fatto, non era una mafia. Lo scrive il quotidiano spagnolo "El Pais" ricordando che il reato di associazione mafiosa chiesto dai procuratori è stato scartato. "Si abbassano le pene, cambia il regime carcerario dei condannati e si sfuma il mito criminale di Roma. Ma i personaggi e il loro modus operandi continuano ad essere quanto di più vicino a una mafia autoctona nata nella capitale italiana". La testata ricorda che dall'arresto dei suoi principali protagonisti, nel 2014, a oggi, il caso ha dato materiale alla "migliore letteratura giornalistica" permettendo all'opinione pubblica di conoscere in lungo e largo le "bravate" degli imputati. Ma la procura di Roma, "che alcuni accusano di aver banalizzato il concetto di associazione mafiosa, esce molto colpita dalla sentenza. La rivoluzione legale e culturale del caso consisteva nel dimostrare che i metodi mafiosi si saldano con la corruzione in 'zone grigie' del sistema pubblico", con un metodo di associazione criminale che ripete gli schemi della mafia, anche se non c'è di mezzo "un solo colpo di pistola". La ricostruzione del caso la si trova anche sul quotidiano "El Mundo".

La Francia mette alla prova la pazienza dell’Italia sui rifugiati

- Dall’inizio dell’anno, riferisce il settimanale britannico “The Economist”, sono arrivati in Italia via mare oltre 93 mila migranti, il 17 per cento in più rispetto allo stesso periodo del 2016. La maggior parte non è in fuga da guerre o persecuzioni, ma è partita per ragioni economiche; non ha diritto alla protezione umanitaria e non vuole neanche rimanere nel paese: spera di spostarsi più a nord, dove le prospettive di lavoro sono migliori. In base al Regolamento di Dublino del 2013, è lo Stato di primo approdo a dover gestire le richieste di asilo, e gli altri possono respingere i richiedenti a quello Stato. Gli appelli italiani all’Unione Europea finora non hanno avuto effetti e il governo, con le elezioni vicine, non può ignorare il crescente malcontento. A Roma non giova il fatto che le altre capitali percepiscano come troppo morbido il suo approccio sui migranti economici; la Commissione europea esorta a estendere il periodo di detenzione all’arrivo per convincere più persone a tornare nei luoghi di origine e ad accelerare le procedure di asilo. Il nuovo presidente della Francia, Emmanuel Macron, riporta il quotidiano “Financial Times”, ricevendo a maggio a Parigi, al Palazzo dell’Eliseo, il presidente del Consiglio italiano, Paolo Gentiloni, dichiarò che l’Ue non aveva ascoltato abbastanza il “grido d’aiuto” dell’Italia sull’emergenza migratoria. A due mesi di distanza, però, la posizione francese sull’immigrazione non è cambiata, provocando frustrazione a Roma: la polizia francese blocca ancora l’ingresso alla frontiera alle centinaia di accampati a Ventimiglia; la Francia non ha ancora accolto la quota di migranti stabilita nel 2015 in sede europea e rifiuta di far approdare nei porti nazionali le sue navi che operano nel soccorso nel Mediterraneo.