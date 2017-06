Il salvataggio sregolato delle banche venete

Berlusconi porta il centro-destra alla vittoria nelle amministrative

Londra, 26 giu - (Agenzia Nova) - Il centro-destra, riferisce il "Financial Times", si aggiudica i ballottaggi delle elezioni amministrative, conquistando anche Genova, roccaforte della sinistra, e infliggendo un duro colpo al Partito democratico, che mette a segno solo pochi successi. Il voto era considerato un importante test politico. "Il vento sta cambiando", ha commentato Renato Brunetta di Forza Italia.

A Genova l'outsider Marco Bucci tenta di superare la guerra delle destre italiane

Parigi, 26 giu - (Agenzia Nova) - Per mesi la campagna per le elezioni municipali di Genova non ha suscitato in Italia che un interesse moderato; la vittoria a sorpresa dell'outsider Marco Bucci ha invece destato grande interesse, offrendo alle destre italiane un successo altamente simbolico ed un modello per ricostituire l'unità delle destre in vista delle elezioni politiche nazionali: Bucci infatti non soltanto ha battuto il candidato del centrosinistra in una città operaia bastione del progressismo, ma ha messo fuori gioco il Movimenti 5 stelle (M5s) del genovese Beppe Grillo.

Liquidazione banche venete, un duro colpo per la credibilità dell'unione bancaria europea

New York, 26 giu - (Agenzia Nova) - Lo Stato italiano impiegherà sino a 17 miliardi di euro per ripulire i buchi di bilancio di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, i due istituti di credito venete dichiarati insolventi dalle autorità europee. Le due banche verranno acquistate per la cifra simbolica di un euro da Intesa Sanpaolo, che però non si farà carico dei crediti deteriorati e degli altri oneri. Il ministro dell'Economia italiano, Pier Carlo Padoan, ha annunciato che Intesa potrà inizialmente attingere a fondi pubblici per 5,2 miliardi di euro al fine di rilevare parte degli asset senza danneggiare il proprio profilo patrimoniale. Lo Stato intende suddividere i due istituti di credito in una "good bank" e una "bad bank", ha annunciato il premier Paolo Gentiloni, annunciando che le due banche apriranno regolarmente questa mattina (lunedì) e che l'intervento di salvataggio pubblico - il più oneroso intrapreso dallo Stato italiano nel settore bancario - si è reso necessario per tutelare i risparmiatori; Gentiloni ha ricordato che il Veneto "è una delle regioni più importanti per la nostra economia, specie per le piccole e medie imprese". Padoan ha dichiarato che altri 12 miliardi di euro saranno a disposizione per la copertura delle eventuali perdite, che però il ministro ha stimato in 400 milioni. Commentando l'epilogo della duplice crisi bancaria veneta, Ferdinando Giuliano annuncia su "Bloomberg" "la morte dell'unione bancaria europea", sottolineando come alla fine l'Italia sia riuscita a sottrarre le due banche e i correntisti alle norme comunitarie sulle risoluzioni bancarie (Bail-in). Il piano di liquidazione intrapreso dal governo italiano, sottolinea Giuliano, è "radicalmente diverso" da quello adottato due settimane fa in Spagna per Banco Popular, rilevato per un euro da Banco Santander che però si è fatto carico anche dei crediti deteriorati e dei futuri rischi legali. La liquidazione delle banche venete "è uno schiaffo ai contribuenti italiani", scrive Giuliano, che quantifica il potenziale esborso pubblico in 10 miliardi di euro. "Lo Stato avrebbe potuto intraprendere una via meno dispendiosa, ad esempio tramite il 'bail in' degli azionisti senior", ma "vuole evitare le ricadute politiche e i rischi di contagio sistemico". Una posizione comprensibile, riconosce l'economista, che però aggiunge: "10 miliardi di euro sono un premio esorbitante da pagare come assicurazione contro il contagio, e Roma potrebbe subire comunque una reazione, da parte dei contribuenti che si sentono defraudati". Più di tutto, però, conclude l'autore dell'editoriale, l'Italia "ha piantato un pugnale nel cuore dell'unione bancaria europea", bypassando a tutti gli effetti il meccanismo di risoluzione unico Ue: "Il vantaggio è dato dal risparmiare gli obbligazionisti senior, ma il costo sarà enorme: intaccare, forse in maniera irreversibile, la credibilità delle istituzioni bancarie europee neoistituite".

Roma "ignora" le regole Ue e salva due banche

Madrid, 26 giu - (Agenzia Nova) - Il governo italiano ha dato il via libera al decreto legge con cui si dà il via alla liquidazione coatta di Popolare di Vicenza e Veneto Banca e apre alla cessione degli attivi a Banca Intesa. La decisione non piace al quotidiano spagnolo "El Pais" che ricorda come quindici giorni fa tutti - dalla Banca centrale europea al Sistema unico di supervisione bancaria e all'Eurogruppo - si complimentavano per la soluzione del "caso Popular". L'istituto spagnolo è stato venduto a un euro al Santander, azionisti e investitori hanno perso tutto "ma erano le nuove regole del gioco: i contribuenti non avrebbero più salvato banche in Europa" e "si svincolava così (finalmente) il rischio bancario dalla capacità finanziaria dello Stato cui appartiene l'istituto in fallimento". La scelta operata dal governo Gentiloni dimostra per la testata che "in Italia non si impongono le norme europee ma quelle italiane". E al contrario di quanto successo con il Popular, quando Santander ha rilevato l'intero ammontare dell'istituto sull'orlo del fallimento, Roma decide di dare all'acquirente solo il pacchetto sano del capitale. Gli sportelli degli istituti possono aprire, si legge ancora nell'analisi, "ma si apre un panorama nero per i contribuenti italiani che si faranno carico del debito e della insolvenza della bad bank, saltando in pieno alcuni principi della Unione europea". In definitiva, "dopo aver negato per anni il problema, l'Italia non ha più banche forti che possano comprare senza aiuti". Le "nuove fiammanti regole europee fanno acqua proprio nel paese di Mario Draghi", conclude la testata, sottolineando la "lezione" che esce dalla vicenda: "gli Stati ricchi si pagano i loro salvataggi bancari, se vogliono. Ora sarà più difficile convincere i tedeschi ad appoggiare il fondo comune di risoluzione delle banche. L'euforia delle autorità europee è durata solo 15 giorni". Il quotidiano economico "Expansion" si incarica di spiegare con più margine la differenza tra i casi italiani e quello spagnolo: per il Single resolution mechanism dell'Unione europea la vicenda degli istituti veneti non rappresenta un pericolo per l'interesse pubblico e in questi casi Bruxelles lascia al paese membro la decisione su come muoversi. "In pratica, siccome la legislazione italiana sulla liquidazione delle banche è molto flessibile", Roma ha avuto margini "per distribuire in modo più o meno arbitrario" chi si fa carico del fallimento.

Marc Lazar: "La République en marche avrà un destino all'italiana?

Parigi, 26 giu - (Agenzia Nova) - Il quotidiano conservatore francese "Le Figaro" ospita un intervento in cui lo storico italianista Marc Lazar prende spunto dalla recente storia politica della Penisola per predire il futuro del movimento creato dal neopresidente Emmanuel Macron, "La République en Marche" (Lrem, "La Repubblica in Marcia"; ndr), che a suo parere avrebbe dei tratti in comune sia con il partito Forza Italia di Silvio Berlusconi che con il Movimento 5 stelle di Beppe Grillo.

