Chi paga il controllo delle frontiere europee contro i migranti irregolari?

Le donne dell'Est? Non parliamone più

Madrid, 21 mar - (Agenzia Nova) - Dopo la puntata dedicata alle virtù delle donne dell'Est Europa nella vita di un uomo italiano, il programma "Parliamone sabato" scompare dal palinsesto della Rai: la dirigenza di Vile Mazzini si scusa e rinnega da cima a fondo l'iniziativa. La vicenda è ampiamente ripresa dalla stampa spagnola che non ha timori nell'elencare il catalogo di sessismo di cui è stata capace la trasmissione e, in parte, l'intera cultura italiana. In studio si è parlato del "fisico di marmo" delle donne dell'Est dopo il parto, del fatto che non mettono il broncio e che sono sempre disposte a fare i lavori domestici. Un tema "surrealista", riporta incredulo "El Mundo". "Gli uomini italiani che hanno partecipato al dibattito ridevano e scherzavano continuamente e si producevano in ogni genere di commento offensivo", scrive "El Pais" facendo la cronaca del "vergognoso dibattito". Il decalogo delle virtù della donna dell'Est è una lista che miscela sessismo, razzismo e un aspetto che abbonda nella società italiana: il machismo", scrive "Abc".

Continua a leggere l'articolo del Pais

L’Italia cerca una soluzione alla crisi migratoria

Parigi, 21 mar - (Agenzia Nova) - Un anno dopo l'accordo concluso con la Turchia per sbarrare la rotta migratoria balcanica, l'Unione Europea cerca di realizzarne uno simile con la Libia nonostante il caos politico che regna in quel paese: così il quotidiano francese "Les Echos" sintetizza la situazione in apertura di un articolo del suo corrispondente da Roma Olivier Tosseri sull'incontro del gruppo di contatto sul Mediterraneo che ieri lunedì 20 marzo si è svolto con il coordinamento del ministro degli Interni italiano Marco Minniti con l'obbiettivo di gestire efficacemente e durevolmente i flussi migratori diretti verso la Penisola; vi hanno partecipato il capo del governo libico di unione nazionale Fayez al Sarraj ed il commissario Ue alle Migrazioni Dimitris Avramopoulos, oltre ai ministri degli Interni di diversi paesi europei e di quelli magrebini. Tosseri prevede che l'intensità della crisi migratoria rischia di raddoppiare con l'arrivo della primavera e ricorda che già nella sola giornata di domenica scorsa 19 marzo ben 3.300 persone sono state soccorse nel Mar Mediterraneo, portando ad oltre 20 mila il numero degli arrivi di migranti in Italia dall'inizio dell'anno con un aumento del 36 per cento rispetto allo stesso periodo del 2016. Minniti, riporta "Les Echos", ha spiegato come obbiettivo dell'incontro fosse quello di "gettare le basi di una gestione sempre più condivisa dei flussi migratori con politiche di sviluppo, di intervento sociale, di controllo delle frontiere e di rimpatri". Chi ne pagherà i costi? L'Ue ha già stanziato 200 milioni di euro ma il governo libico stima che il controllo delle sue frontiere e delle sue acque territoriali costerà almeno altri 800 milioni necessari alla fornitura di decine di stazioni radar e mezzi di sorveglianza tra imbarcazioni, elicotteri e veicoli terrestri. Per rendere efficace questa cooperazione, una missione del gruppo di contatto si recherà in Libia entro la metà del prossimo mese di aprile; mentre un centro operativo per gestire le operazioni di soccorso nelle acque internazionali, attualmente coordinate da Roma dalla Guardia costiera italiana, potrebbe a breve essere installato in territorio libico se lo permetteranno le condizioni di sicurezza. L'Italia, sottolinea "Les Echos", sta affrontando in prima linea la crisi migratoria ed ha reiterato la richiesta di una maggiore solidarietà da parte dei partner europei: "L'Ue deve svolgere la sua parte, la geografia non può essere la sola a decidere chi debba assumersi le principali responsabilità", ha detto il presidente del Consiglio italiano Paolo Gentiloni.

Continua a leggere l'articolo di Les Echos

Migrazioni, l‘Italia e i suoi vicini settentrionali rafforzano la cooperazione con il governo libico

Washington, 21 mar - (Agenzia Nova) - L‘Italia e i suoi vicini europei settentrionali hanno concordato ieri di rafforzare la cooperazione con il governo di accordo nazionale libico per rafforzare i pattugliamenti al largo del paese nordafricano e contrastare più duramente le attività dei trafficanti di esseri umani. I ministri dell‘Interno dei paesi più direttamente interessati dalla crisi migratoria del Mediterraneo occidentale – Italia, Francia, Germania, Slovenia, Svizzera, Austria e Malta – si sono riuniti a Roma per un incontro del gruppo di contatto Ue-Africa sui migranti, proprio mentre le navi della Guardia costiera italiana sbarcavano nella Penisola 3 mila migranti soccorsi nel corso del fine settimana. All‘incontro hanno preso parte anche il ministro dell‘Interno tunisino e il premier libico Fayez al Sarraj. Il governo italiano ha annunciato che l‘addestramento dei primi ufficiali della Guardia costiera libica è quasi ultimato, e che presto l‘Italia consegnerà al paese nordafricano le prime motovedette per il pattugliamento delle acque territoriali. „E‘ chiaro che nessuno ha in tasca la soluzione definitiva al problema – ha detto il ministro dell‘Interno italiano, Marco Minniti, „ma abbiamo un obiettivo comune: non di inseguire o subire il fenomeno migratorio, ma di governarlo“.

Continua a leggere l'articolo del Washington Post

Mafia, "l'insolito" avvertimento di Mattarella

Buenos Aires, 21 mar - (Agenzia Nova) - Il quotidiano argentino "La Nacion" riporta la cronaca della giornata della lotta contro la mafia, centrando lo sguardo sulle parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella: "La mafia e ancora forte, ancora presente. Controlla attività economiche, legali e illegali, cerca di controllare pezzi di territorio, cerca di infiltrarsi in ogni ambiente". Quelle contro il "flagello del crimine organizzato" sono "parole forse mai dette prima con una simile forza da un capo di Stato", segnala l'articolo.

Continua a leggere l'articolo della Nacion

Gucci, Versace, D&G: i marchi di punta mirano alla moda per bambini

Londra, 21 mar - (Agenzia Nova) - L'abbigliamento per bambini, riferisce il settimanale britannico "The Observer", sta registrando un boom: nel 2015, secondo i dati di Euromonitor, le vendite globali hanno raggiunto 135,6 miliardi di dollari, il dodici per cento del totale, con una crescita superiore sia all'abbigliamento femminile che maschile. Il segmento interessa sempre di più le case di moda: Gucci, D&G, Chloé, Roberto Cavalli, Moncler, Fendi, Versace, Burberry.

Continua a leggere l'articolo del Guardian