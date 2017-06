Federico Rampini e il Global warming. Un tema

Titolo: Federico Rampini e il Global warming. Svolgimento (esame III media scuola parificati Luigi Einaudi Ragusa).

Ieri a Bologna il ministro dell'Ambiente di Trump ha lasciato il vertice dei suoi colleghi del G7. Motivo? Abolizione dei cannoni sparaneve per contenere il riscaldamento della terra (Articolo 1 del Trattato sul clima di Parigi). Per me ha ragione Trump. Ma cosa aboliamo i cannoni sparaneve? Questi oltre a far lavorare chi li fa, permettono a tutto l'Arco alpino di lavorare nel turismo anche senza neve. Federico Rampini è contro. Vuole abolirli. Scusi non per mancare di rispetto ma è uscita la classifica delle persone al mondo che hanno preso più aerei. Lei è al secondo posto dopo i Rolling Stones. Ha fatto ben 350 mila viaggi tra Italia-Cina-Italia-Usa. Ha preso più aerei del console generale del Marocco a Cuba che va avanti e indietro tutti i giorni. Io sono a favore dell’aviazione civile perché fa lavorare tanta gente, però è causa di global warming (un po’). E allora? Aboliamo? I Rolling Stones però non fanno quelli che gli dispiace sul clima.

P.s. Commento commissione esame: il ragazzo ragiona da cretino per noi non è maturo per la licenzia media inferiore. Poi ci risulta non sia nemmeno proveniente da ambienti che frequentano il sentire comune. Sarà scemo?