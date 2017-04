Maria Sharapova torna in campo

Dopo 15 mesi di assenza dal circuito professionistico Maria Sharapova fa oggi il suo rientro al torneo Wta di Stoccarda, affrontando alle 18.30 l'italiana Roberta Vinci.

La rabbia di Maria Dopo 15 mesi di squalifica Sharapova torna in campo. Chernobyl, la fame, la solitudine. Perché resta la più grande tennista russa di sempre

Intanto la tennista siberiana è scesa in campo stamattina per un allenamento pre-gara, insieme al suo coach Sven Groeneveld. Maria Sharapova, che ha vinto il torneo per tre anni consecutivi dal 2012 al 2014, ha finito di scontare la squalifica per doping alla mezzanotte del 25 aprile. Era risultata positiva al meldonium all'Australian Open 2016.