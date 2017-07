Tutti tornano da Berlusconi. E da Gianfranco?

In tanti tornano da Silvio Berlusconi. Molti di quelli che l’avevano lasciato per trovare un altro approdo politico stanno facendo adesso marcia indietro. Più che una salvezza, un abbraccio. Come Paolo Bonaiuti, il portavoce del Cav. (l’aveva lasciato nel 2014) che a Paola Di Caro del Corriere affida la frase rivelatrice di un legame più sentimentale che politicante: “Un rapporto personale del genere non può entrare nel gioco estivo delle affermazioni e delle smentite”. Tutti, dunque, tornano. Ma perché – in questa paciata del centrodestra – non ce n’è uno che torni da Gianfranco Fini?