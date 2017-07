Renzi, California dreamin'

Amici e amiche, l’avevo detto per tempo e, come sanno quelli che mi conoscono, io sono una persona di parola: se perdo, lascio. E ieri ho perso il referendum costituzionale. Dico ‘ho’, non ‘abbiamo’, perché quello sconfitto sono io. Sono stati mesi bellissimi, perché finalmente il Palazzo e qualche commentatore sono stati costretti a parlare di temi concreti, fuori dal chiacchiericcio dei salotti romani, dove si riuniscono sempre i soliti noti. Siamo tornati a parlare di Politica con p maiuscola...

