In occasione della morte di Totò Riina gran parte della stampa insiste sui “misteri” di cui sarebbe avvolta la sua figura. In realtà non c’è nessun mistero: nella sua ambiziosa scalata alla conquista di un ruolo dominante nelle criminalità organizzata, Riina ha scelto la strada della sfida aperta allo Stato, la via delle stragi, e lo Stato ha risposto. Lo ha condannato a 36 ergastoli, lo ha tenuto nel regime carcerario più duro fino a quando non è entrato in...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.