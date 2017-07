Mafia chi? L’unica cupola che esiste a Roma è quella di San Pietro

Roma. Dalle prime parole pronunciate dalla presidente Rosaria Ianniello, nel momento in cui ha premesso che le condanne per associazione erano riferite a due associazioni diverse, nel banco della pubblica accusa hanno capito di aver perso. Niente Mafia Capitale. L’associazione a delinquere di tipo mafioso non è stata riconosciuta come tale dal tribunale che ha invece sanzionato gli aderenti a due diverse associazioni a delinquere di tipo, diciamo così, semplice. La questione delle due associazioni che diventano una era l’impalcatura...

