È arrivato il “giorno del giudizio”. I giudici del processo a Mafia Capitale hanno emesso la sentenza di primo grado che tutti aspettavano. Quella che doveva stabilire se Roma è stata o no gestita per anni da un sodalizio di stampo mafioso. Come ampiamente previsto i due “capi” dell'organizzazione, Massimo Carminati e Salvatori Buzzi, sono stati condannati. Ma per pene inferiori a quelle richieste dall'accusa che, per i 46 indagati (19 dei quali accusati di associazione a delinquere di stampo mafioso) oltre 500 anni di carcere.

Carminati è stato condannato a 20 anni (l'accusa ne aveva chiesti 28) mentre Buzzi a 19 (contro i 26 e tre mesi chiesti dalla procura). Il vero nodo da sciogliere era proprio quello dell'aggravante “mafiosa” su cui si reggeva l'intero impianto del processo iniziato il 5 novembre del 2015. Ebbene, dopo oltre 200 udienze, nonostante la mole impressionante di documenti e intercettazioni presentate, il tribunale presieduto da Rosanna Ianniello ha deciso di far cadere l'associazione mafiosa per tutti gli indagati. Una sconfitta per il procuratore capo Giuseppe Pignatone, per l'aggiunto Paolo Ielo e per i sostituti Luca Tescaroli e Giuseppe Cascini.

Carminati e Buzzi hanno seguito la lettura della sentenza in videoconferenza, il primo dal carcere di Parma dove è recluso in regime di 41 bis, il secondo da Tolmezzo. “Sconto di pena” anche per l'ex capogruppo del Pdl in Comune, Luca Gramazio, unico politico ancora accusato di concorso in associazione mafiosa, che è stato condannato a 11 anni a fronte dei 19 anni e mezzo chiesti dall'accusa. Dieci anni anche per l'ex amministratore delegato di Ama, la municipalizzata dei rifiuti, Franco Panzironi (la richiesta era di 21 anni).