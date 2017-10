Lavorerete più a lungo: i dati Istat alzano l'età pensionabile

Gli italiani vivono più a lungo, la speranza di vita raggiunge gli 82,8 anni, e lavoreranno più a lungo. Dal 2019 per andare in pensione, infatti, non basteranno più gli attuali 66 anni e 7 mesi, ne serviranno 67 tondi. L'aumento è effetto dell'ultima riforma delle pensioni che prevede l'adeguamento automatico, ogni tre anni (ogni due a partire dal 2019), del limite d'età per quelle di vecchiaia sulla base delle indicazioni Istat.

E proprio oggi l'Istituto di statistica ha certificato che nel 2016 la speranza di vita alla nascita si attesta a 82,8 anni (ossia lo 0,4 per cento in più del 2015, lo 0,2 sul 2014).

Per quanto riguarda invece la possibilità di andare in pensione in anticipo rispetto a quella di vecchiaia (l’ex pensione di anzianità contributiva), dal 2019 saranno invece necessari 43 anni e tre mesi di contributi per gli uomini e 42 anni e 3 mesi per le donne. A oggi invece per l’uscita anticipata verso la pensione ci vogliono 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne.