Aceto balsamico e globale

L’aceto balsamico parla inglese, l’Aceto di Modena diventa inglese, gli inglesi si bevono l’aceto balsamico, un altro pezzo di made in Italy vola all’estero, un altro gioiello italiano finisce in mano straniera, il tè Twinings si compra Acetum. Sono tutti di questo tono, tra la delusione patriottica e il revanchismo sovranista, i commenti per l’acquisizione di Acetum, il principale produttore di Aceto balsamico di Modena, da parte del colosso Associated British Foods. Si tratta di una spia di quanto sia...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.