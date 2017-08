Più Reddito di Inclusione e meno pensioni per un welfare più equo

Roma. Il governo ha approvato il decreto attuativo della legge delega per contrasto alla povertà. Il Reddito di inclusione (ReI) è legge e così a partire dal 1 gennaio 2018 circa 500 mila famiglie in estrema difficoltà, circa 1,8 milioni di poveri di cui 500 mila minori (la metà di quelli che vivono in povertà), potranno ottenere un assegno mensile che va da circa 190 euro a circa 490 euro al mese, in base al numero di componenti della famiglia....

