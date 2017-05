L'Auto mondiale perde sprint

Fiat-Chrysler è nella tenaglia della Commissione europea, che ha aperto contro l’Italia una procedura d’infrazione per insufficienti controlli sulle emissioni della 500 X, e del dipartimento di Giustizia americano, pronto a contestare l’installazione di un software illegale per aggirare i controlli sull’inquinamento di Jeep e Ram. Entrambe le accuse non sono nuove e il gruppo di Sergio Marchionne fa il possibile per allontanare lo spettro del cosiddetto “dieselgate” che costò alla Volkswagen una multa di 14 miliardi di dollari, poi...

