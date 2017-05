Ad Atene vecchi vizi portano nuovi soldi

Philip Morris, il colosso americano che produce, tra le altre, sigarette Marlboro e Chesterfield, ha annunciato che investirà trecento milioni di euro nella sua divisione sussidiaria greca. E’ uno dei maggiori investimenti internazionali in Grecia dall’inizio della crisi economica, che ha messo in ginocchio il paese, nel 2009. Dopo l’impasse del 2015, quando il governo guidato da Alexis Tsipras indisse un referendum per dire ai creditori internazionali che non aveva intenzione di ripagare la tranche sul debito (poi restituita a...

