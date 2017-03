Cosa c'è in ballo nella decisione del governo di stracciare i voucher

La commissione Lavoro si prepara a votare l'abrogazione dei voucher per disinnescare sul nascere il referendum voluto dai sindacati e previsto per il 28 maggio. A dirlo è la relatrice del Pd, Patrizia Maestri, che spiega: "Saremmo stati favorevoli a mantenere i voucher per le famiglie ma a seguito del confronto con il governo andremo verso l'abrogazione". "Ci sarà un periodo di transizione fino al 31 dicembre 2017 per permettere di utilizzarli a chi li ha già acquistati", ha spiegato Maestri, che ha detto di augurarsi che il governo non "li faccia poi rientrare sotto altre forme".

La Cgil è tra i massimi utilizzatori di voucher. Razzola bene e predica male Il sindacato non tutela né i lavoratori né le imprese corrette, e non combatte la battaglia contro il sommerso

Il testo dell'emendamento che la maggioranza intendere sottoporre al voto in commissione elimina gli stessi tre articoli del Jobs Act di cui chiede l'abrogazione il quesito referendario della Cgil (il 48 su "definizione e campo di applicazione"; il 49 su "disciplina del lavoro accessorio" e il 50 su "coordinamento informativo a fini previdenziali").

La truffa del referendum sui voucher Come la Cgil vuole trasformare l’Italia in un paese costruito per mettere in fuga gli imprenditori

Non solo, domani il Consiglio dei ministri dovrebbe adottare un decreto che dovrebbe tenere conto anche del secondo quesito sottoposto a referendum, quello sugli appalti. Il passo successivo toccherà a quel punto alla Corte costituzionale, un aspetto non secondario sul destino dei quesiti referendari – e sulla tattica che la Cgil intenderà adottare dopo il decreto del governo – come ha spiegato Giuliano Cazzola sul Foglio. "Di mezzo c’è il giudizio della Suprema Corte, chiamata a valutare se le modifiche legislative sono adeguate a rispondere alle istanze poste dal quesito referendario. Si sa, anche i giudici vivono nel mondo: un placet della Cgil toglierebbe molte castagne dal fuoco. Ma se il collegio giudicante si mettesse per traverso e mandasse gli italiani a votare, dal momento che il quesito sui buoni lavoro non propone modifiche delle norme infami, ma ne chiede soltanto la ghigliottina?".

Ma come si comporterà la Cgil in caso di via libera al voto da parte dei giudici? Scrive Cazzola: "La Cgil continuerà ad agitare la clava, anche dopo le modifiche che un Parlamento imbelle si appresta a votare, sperando che, alla fine, sia la Corte di Cassazione a chiudere un occhio. A pensarci bene, nonostante le “grida di dolore” ufficiali, alla Cgil ha tolto una seria preoccupazione la sentenza della Consulta che non ha ammesso il quesito delirante sull’art.18. Perché, allora, non confidare, di nuovo, in un’uscita di sicurezza per via giudiziaria? E salvare così la capra di Susanna e il cavolo di Poletti".

Perché il problema dei voucher è ampiamente sopravvalutato Sono un fenomeno in crescita, introdotto e potenziato da governi di centro-destra e centro-sinistra, che si presta ad alcuni abusi, ma che non rappresenta la maggiore preoccupazione per il mercato del lavoro. Un fact checking

Anche la questione degli appalti, spiega Cazzola, non è affatto secondaria e anzi, come riconosciuto dallo stesso segretario della Fiom Maurizio Landini, potrebbe avere un impatto anche maggiore rispetto alla questione dei voucher. "In sostanza", aveva scritto Cazzola, "mentre nella normativa vigente il committente è responsabile in solido per le inadempienze dell’appaltatore e dei sub appaltatori, ma può chiedere che prima di lui siano escussi i soggetti inadempienti, con la modifica proposta dalla Cgil se non pagano gli altri (inadempienti nei confronti dei lavoratori) paga direttamente il committente, salvo esercitare, a posteriori, l’azione di regresso. Il committente può persino essere convenuto in giudizio da solo senza gli altri corresponsabili. Può essere che così sia più tutelato il lavoratore, ma si irrigidisce tutta la filiera dell’appalto".

Ma la volontà del governo di smontare il "caso voucher" si scontra con gli industriali e gli imprenditori, i quali li considera strumenti idonei, oltre a creare occupazione seppure temporanea, anche a "per far emergere il lavoro nero e per impiegare il lavoro occasionale e persone con difficoltà di accesso al mercato del lavoro", come ha dichiarato il vicepresidente di Confindustria, Maurizio Stirpe. "Meglio andare avanti sulla strada della tracciabilità che aveva scelto il governo precedentemente", ribadisce Stirpe. E anche in materia di appalti il governo sbaglia, continua Confindustria: "Sarebbe una grande ingiustizia mettere sullo stesso piano committente e appaltatore. Molto spesso il committente non è informato sulle inadempienze dell'appaltatore ma sarebbe comunque chiamato a risponderne", attacca ancora Stirpe. "Siamo fortemente contrari alla modifica e spero che il governo non intervenga in via legislativa".

LEGGI ANCHE L'ANALISI DI GIULIANO CAZZOLA SUL REFERENDUM DEL 28 MAGGIO